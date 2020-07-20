張榮志（右）還在會後展開車掃拜票行程。（謝佳潾攝）

恆春鎮長補選20日開始登記，日前才剛由國民黨推出的張榮志搶先率眾登場，一早在200名支持者陪同下，先是到公所辦理手續，後則大陣仗公開喊話，強調「老師傅披掛上陣，就是不要恆春繼續空轉」；另3人選在21日登記。

鎮長補選將於8月22日投票，在現任議員陳文弘、鎮代表陳進興、獨立書店老闆娘郭德慧相繼表態參選後，前議員張榮志也在日前確定代表國民黨出征，正式形成4搶1局勢，而張雖是最後表態，但卻搶先登記且陣仗浩大，他除趁機公開宣示政見，會後還展開車掃拜票。

「恆春停頓6年需要改變！」張榮志說，他在地經營超過20年，除有4連霸議員經驗外，近2年更是走訪基層了解民心走向，期間發現恆春從公共建設到地方發展幾乎停滯不前，他希望他這位老師傅能當大家的船長，帶領恆春前進不再空轉。

他強調，恆春鎮長會進行補選就是因為賄選，所以他要呼籲其他候選人一同承諾，要清白參選絕不買票，還給恆春1個乾淨的選舉。

恆春鎮長是首次補選，也被視為地方勢力能否重新洗牌的一次，前恆春鎮長盧玉棟雖遭判當選無效定讞，但勢力依舊在，他支持的陳進興除將再與舊敵張榮志「仙拚仙」外，由民進黨推出的陳文弘更是勁敵，地方以「三強鼎立」形容之，而政治素人郭德慧則吸引不少年輕人支持。

(中時 )