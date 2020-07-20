機車行老闆陳金火當時看上27歲的施姓女保險員年輕貌美，因此起了色心假藉對保險有興趣，邀請來機車行內泡茶將其先姦後殺害。(中時資料庫)

案犯當時陳金火聯合徒弟廣德強將女保險員以童軍繩先勒暈，隨後將其帶到廁所內強暴，事後以美工刀割喉殺害。(中時資料庫)

台中市龍井區在2003年12月7日，發生1起女保險員遭到先勒暈後姦殺慘案。當時機車行老闆陳金火對27歲的施姓女保險員起了色心，假藉對保險有興趣，邀約施姓女保險員前來機車行內泡茶談論，而後趁機與學徒廣德強聯手將女保險員勒暈拖到廁所內強暴後將她割喉殺害分屍，還將她身上的肉削下煮來吃，事後在廣德強要變賣女保險員的筆電時，證據確鑿將其兩人逮捕，全案以判處死刑作為裁定，並在2012年時執行2人的槍決處治。

施姓女保險員認真努力打拼自己事業(左圖)，想不到卻慘遭機車行師徒2人以美工刀割喉殺害(右圖)。(中時資料庫)

這起駭人的女保險員先姦後殺慘案，發生地點在台中龍井區的1家機車行裡，當時施姓女保險員正值青春年華(27歲)，在為自己的事業打拼時，不料卻不曉得自己早已成為食人魔的鎖定目標。陳金火為當時機車行的老闆，他還有收1位學徒名為廣德強，陳金火先以對保險有興趣，電話聯絡施姓女保險員前來與自己共同商討，施姓女保險員不疑有他單獨1人前往約定地點，不料陳金火趁著女保險員專注在講話時，聯合徒弟廣德強將她以童軍繩先勒暈，隨後將其帶到廁所的浴缸中，並把她的身上衣服全部趴光，輪流強暴施姓女保險員，為了毀屍滅跡2人乾脆拿起美工刀將她割喉殺害，隨後竟還將施姓女保險員身上的肌肉削下煮來吃，並且分屍裝袋丟入機車行的水塔與糞化池內。

機車行為已遭槍斃的重罪犯陳金火的殺人分屍現場(上圖)；機車行化糞池內撈出被害人施女的紅色皮包(左圖)；從陳金火住家化糞池取出大量疑似人骨(右圖)。(中時資料庫)

機車行為當時陳金火犯案的第一現場。(中時資料庫)

陳金火機車行化糞池內撈出被害人施姓女保險員的衣物(左圖)；陳金火機車行化糞池內撈出施姓女保險員的屍塊(右圖)。(中時資料庫)

直到施姓女保險員的弟弟，接到姊姊公司的來電詢問：「怎麼沒來上班」，才驚覺姐姐早已失蹤，施姓女保險員的家屬，循著公司所提供的回報，得知最後拜訪的地點是龍井區的機車行，因此全家人迅速趕到並詢問陳金火，是否施姓女保險員有來過拜訪，然而陳金火與學徒早已將犯案現場清理乾淨，未經過專業訓練的家屬是不可能發現任何蛛絲馬跡，事後只能報警處理。

經心理諮商團體開導下，陳金火繪出施姓女保險員命案屍塊及物證藏匿地點。(中時資料庫)

廣德強(左邊白色穿著)欲到通訊行轉賣女保險員的筆電時，通訊行老闆察覺有異立即通報警方而將其逮捕歸案。(中時資料庫)

3天後，警方開始著手調查，並循著最後線索來到機車行，但在尚未進門前就聞到濃厚的屍臭味，而機車行裡早已人去樓空，鑑識人員順著臭味在3樓水塔內發現2袋屍塊，打開時裡頭早腐爛臭掉，連女保險員的私密處全部不見了，身體裡頭的內臟早已被挖空，剩下血肉模糊的黑色屍塊。

員警經一番調查後，在陳金火的岳父家逮捕歸案，也在廚房內發現黑掉的肉塊，推測女保險的肉被削下後，極有可能被煮來吃下肚了，持續不斷逼問陳金火後，他的說詞極為反常，一下是香肉，一下子又說吃起來像人肉；至於他的徒弟廣德強則因要把女保險員的筆電拿去變賣時，被通訊行的老闆發覺，立即通報警方後逮捕歸案，也因他的證詞將主嫌犯陳金火繩之以法，陳金火也曾在傳喚到訊時表示，徒弟廣德強曾將施姓女保險員的肉，用煎的方式烹煮還給他享用，陳金火認為味道極為像培根，然而廣德強則激動的否認。

2位食人魔在2004年8月26日被最高法院判處死刑，並在2012年12月21日時由法務部執行槍決。諷刺的是，殺人如流水的陳金火竟表態要捐贈自己器官，這也讓執行死刑的過程變得極為複雜，自此次過後法務部再也不受理任何死刑犯的器官捐贈，台灣史上恐怖的第2位食人魔，也變成是最後1名的器官捐贈死刑犯。

分屍女保險員，槍決陳金火和廣德強。(中天新聞)

(中時新聞網)