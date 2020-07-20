號稱「好領好用好刺激」的三倍券，15日起開始發放，果然相當「刺激」，全國掀起波濤洶湧的三倍券熱潮，有人好奇如果新人紅包收到3000元的三倍券，會覺得收到1000元還是3000元？結果意見相當分歧，有人認為「是3000，誠意很足了」、「3000元三倍券支付飯店宴席費用等於3000元價值」，但也有人說「無言吧」、「應該是烏鴉飛過的感覺吧」。

三倍券是最近最熱門話題，雖強調「好領好用」，但畢竟不是真的「現金」，某些場合用上三倍券，還是會讓人覺得怪怪的。律師林智群在臉書發文：「紅包包3000元三倍券，對方感受到你的祝福，是1000還是3000？」，引發熱烈討論。

有人認為：「是3000，誠意很足了」、「3000元的感動萬分感謝」、「不管感受到什麼，至少都三倍起跳」、「三千啊，因為拿到後能買三千塊的東西」、「有自己跟政府的心意」、「付酒席滿千送百，所以是三千三的心意。」。

不過也有人說：「無言吧」、「應該是烏鴉飛過的感覺吧」、「個人覺得看到現金比較有誠意」、「一般不會包3000，可以先拿回自己的1000，再包2000出去，或是包2200，2600或2800。」、「好像不只是金額的問題…拿人家送你的東西轉送別人結果被發現。對方在不高興之餘又想到這個拿1000換來的券、又更可能是人家做生意收到的券懶的拿去銀行換、還要開5%發票錢、該加的油都加完… 索性拿來包紅包。那對新人應該更點點點了。」

還有人打趣說：「包發票是200萬，包彩券是12億」、「要收到才能跟你說感覺。（伸手⋯⋯⋯）」。

(中時新聞網)