台中巨蛋由日本知名建築師隈研吾建築都市設計事務所與台灣的九典聯合建築師事務所組成的台日合作頂尖建築師團隊出線，為台中打造國際級、專業及多功能的「巨蛋體育場館」，讓台中巨蛋成為世界建築的新地標。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

為了避險保值，大量熱錢近期湧入房市，台中前五大交易熱區出爐，合計上半年買賣移轉棟數為1萬0709棟，在多項重大建設議題加持下，由北屯區以3348棟，年增24.9％，稱霸台中市上半年房市交易最熱區。

不動產業者依台中市地政局統計，台中市上半年買賣移轉數2萬0120棟，北屯區3348棟，較去年同期增668棟，漲幅最多，成長近25％，排名第二的西屯區2639棟，年減10.5％，減幅最大，第三名的南屯區為1708棟，年減3.6％；另外，排名第四的大里區為1573棟，年增8.1％，緊追在後北區1441棟，年減9.5％。

台中市今年1至6月遷入總人數將近6萬人，其中約有7520人移入北屯，其中仁美、廍子、和平等三里共計2332人，遷入人口最多，大多聚集在11、14期、廍子段、10期以及單元14重劃區。

台中市建築經營協會理事長邱名仕指出，近年北屯發展迅速，交通有台74線、捷運綠線、台鐵高架化，生活機能有台中大巨蛋、百貨商場、好市多助攻，重劃區陸續規劃完成，吸引大量人口移入帶動房市需求。

加上疫情後貨幣寬鬆、新台幣升值、市場資金充足，長期來看房產仍是相對穩定的投資標的，預料下半年投資需求回彈，買氣預估將持續到年底，房市前景備受期待。

南部百貨業龍頭宣布將進駐14期與11期重劃區的洲際商圈，區域內指標建案如，總太集團永福地產「洲際W」坐落在漢神百貨對面，基地面積約3114坪，距離正啟動招商的「市31」BOT案僅500公尺，鄰近74快速道路崇德匝道，受到潭子、中科科技業家庭青睞。

業者表示，近期推出樹梢景觀戶「買房送車位」限量活動，吸引不少來客，預計很快進入完銷倒數階段。

近年成首購市場火熱的廍子段，以造鎮推手總太地產為指標，繼第一期「總太2020」一年內火速完銷，預計今年底完成交屋；二期「總太聚作」去年底熱鬧進場，基地緊鄰5000坪麗園公園，留設2000坪做景觀公設，更設計400坪露營區，居住氛圍綠意清幽；以暖心品牌力及台中稀有1字頭房價吸引自住客搶進熱銷。

(中時 )