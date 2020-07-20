為了避險保值，大量熱錢近期湧入房市，台中前五大交易熱區出爐，合計上半年買賣移轉棟數為1萬0709棟，在多項重大建設議題加持下，由北屯區以3348棟，年增24.9％，稱霸台中市上半年房市交易最熱區。
不動產業者依台中市地政局統計，台中市上半年買賣移轉數2萬0120棟，北屯區3348棟，較去年同期增668棟，漲幅最多，成長近25％，排名第二的西屯區2639棟，年減10.5％，減幅最大，第三名的南屯區為1708棟，年減3.6％；另外，排名第四的大里區為1573棟，年增8.1％，緊追在後北區1441棟，年減9.5％。
台中市今年1至6月遷入總人數將近6萬人，其中約有7520人移入北屯，其中仁美、廍子、和平等三里共計2332人，遷入人口最多，大多聚集在11、14期、廍子段、10期以及單元14重劃區。
台中市建築經營協會理事長邱名仕指出，近年北屯發展迅速，交通有台74線、捷運綠線、台鐵高架化，生活機能有台中大巨蛋、百貨商場、好市多助攻，重劃區陸續規劃完成，吸引大量人口移入帶動房市需求。
加上疫情後貨幣寬鬆、新台幣升值、市場資金充足，長期來看房產仍是相對穩定的投資標的，預料下半年投資需求回彈，買氣預估將持續到年底，房市前景備受期待。
南部百貨業龍頭宣布將進駐14期與11期重劃區的洲際商圈，區域內指標建案如，總太集團永福地產「洲際W」坐落在漢神百貨對面，基地面積約3114坪，距離正啟動招商的「市31」BOT案僅500公尺，鄰近74快速道路崇德匝道，受到潭子、中科科技業家庭青睞。
業者表示，近期推出樹梢景觀戶「買房送車位」限量活動，吸引不少來客，預計很快進入完銷倒數階段。
近年成首購市場火熱的廍子段，以造鎮推手總太地產為指標，繼第一期「總太2020」一年內火速完銷，預計今年底完成交屋；二期「總太聚作」去年底熱鬧進場，基地緊鄰5000坪麗園公園，留設2000坪做景觀公設，更設計400坪露營區，居住氛圍綠意清幽；以暖心品牌力及台中稀有1字頭房價吸引自住客搶進熱銷。
(中時 )
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