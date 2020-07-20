關渡橋滿滿都是「醋」，車流回堵數百公尺8警急疏散交通(翻攝照片／戴上容新北傳真)

28歲劉姓司機20日下午2時許，駕駛載滿食用醋的大貨車，行經淡水區關渡橋時，上百箱食用醋突然脫落，四散於關渡橋上，並波及對向2台自小客車造成車流回堵數百公尺，淡水警分局獲報後緊急派遣8名警力到場疏散交通，所幸無人受傷，經酒測劉姓酒測值0，目前由相關單位清理掉落物中，詳細事發原因，有待進一步釐清。

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