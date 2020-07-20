關渡橋滿滿都是「醋」 車流回堵數百公尺 8警急疏導 15:522020/07/20 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 關渡橋滿滿都是「醋」，車流回堵數百公尺8警急疏散交通(翻攝照片／戴上容新北傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 關渡橋滿滿都是「醋」，車流回堵數百公尺8警急疏散交通(翻攝照片／戴上容新北傳真) 28歲劉姓司機20日下午2時許，駕駛載滿食用醋的大貨車，行經淡水區關渡橋時，上百箱食用醋突然脫落，四散於關渡橋上，並波及對向2台自小客車造成車流回堵數百公尺，淡水警分局獲報後緊急派遣8名警力到場疏散交通，所幸無人受傷，經酒測劉姓酒測值0，目前由相關單位清理掉落物中，詳細事發原因，有待進一步釐清。 (中時 ) #關渡 #淡水 #食用醋 #酒測 #車流 也許您會感興趣 社會熱門新聞 女大生狂歡染愛滋 無知3年四處感染…有如滾雪球！ - 社會 慘！他掉進「攪拌機」 5人衝去搶救也陪葬 - 社會 辣媽搖搖椅上大戰房東 羞喊：「不要在2樓」原因曝光！她下場超慘 - 社會 律師「騎人妻」還「搞出人命」 遭停職半年 - 社會 偷腥夫允許「別搞上爸就好」 人妻大戰小王66次插旗摩天輪 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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