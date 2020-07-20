滬深兩市20日持續強彈，截至收盤，滬指報3,314.15點，上漲100.02點，漲幅3.11％，成交額為人民幣（下同）5,440億元；深成指報13,448.85點，上漲333.91點，漲幅2.55％，成交額為6,490億元；創指報2,697.30點，上漲34.9點，漲幅1.31％，成交額為2,046億元。滬深兩市已連續13個交易日成交額破兆元。

從大盤類股表現來看，軍工、水泥、造紙居漲幅榜前列。語音技術、動物疫苗、白酒居板塊跌幅榜前列。

(工商 )