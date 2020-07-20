民進黨總召柯建銘 (吳家豪攝)

立法院今日下午續審《國民參審法》，國民黨立院黨團總召林為洲表示，國民黨主張參審陪審兩制併行6年，之後讓人民決定要做何種選擇。但民進黨堅持不做改革。民進黨立院黨團總召柯建銘反駁，司法改革是重大議題，絕非藍綠考量。

柯建銘表示，過去該改的都已處理完畢。而美國的陪審員只能盼有罪無罪，由法官量刑，也沒有判決理由書，也不能上訴，加上美國是不成文法，台灣是成文法，很多東西都不一樣。

柯建銘說，在野黨所提的雙軌並行，但還有內雙軌、參審陪審，這會變成世界首創的「拼裝車」。希望今天在場有法律背景的立委思考，如果所有配套都沒有，就試行下去，會很危險。

律師出身的時力立院黨團總召邱顯智表示，台灣在民主化過程以來，一直有強大的民間聲音，堅持建立刑事陪審制度。今早司法院長許宗力召開的記者會也指出根據民調，高達7成以上的民眾支持讓人民參與審判。

邱顯智表示，許宗力也說，30餘年來人民對參與審判的欲求未曾停歇，甚至益發強烈。如今應該要踏出第一步，作出制度模式的決定來回應民眾的高度期盼。

邱顯智指出，那就讓人不懂，為何司法院去年送來的版本，門檻是7年以上有期徒刑之罪，今年變成10年以上有期徒刑之罪。台灣每年約有20萬件刑案，照這個門檻下去，適用陪審(或參審)的只剩5百件。再扣掉認罪的，大概只剩2、3百件。約是1％，如此如何回應人民的期盼？時力的版本將堅持適用3年以上有期徒刑之罪。

邱顯智說，司法院的版本有非常多的問題，比方人民和法官合判，連司法院秘書長都說得很白「當人民有問題時，法官可以喊停，把人帶到叫做評議室的小房間，不限次數、時間，沒有錄音錄影。」這就是為什麼，外界憂心，會出現法官引導人民的效應。

(中時 )