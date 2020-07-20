台股走入高檔震盪區間，生技股全面崩跌，台股周一(20日)收盤小跌7.02點，收在12,174.54點，台積電股價開盤雖觸及370元盤中歷史高點，終場仍小跌1元、收在366.00元。財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，上周台股呈現兩個焦點，一個是生技股慘跌2000億元市值，另一個是台股受到台積電強力支撐，若從本益比來計算，台積電前景還有一段上漲空間。

謝金河表示，上周合一、中天、亞諾法、杏國跌幅都超過40%，但台股加權指數卻上漲0.89%，摩台指數漲2.01%，原來強勢的OTC指數則下跌5.26%，主要是生技股摔得四腳朝天。

全球股市漲到現在，謝金河一直提醒大家「貴上極反賤，賤下極反貴」的道理，也經常用柯斯托蘭尼的「老人與狗」來形容年缐乖離的後座力。美股上周最慘的是Amazon與Netflix，Amazon一口氣掉395.84美元，跌幅11.8%，Netflix大跌15.85%，這是漲多的後座力。

謝金河指出，生技股漲時重勢、跌時重質，大多數生技股沒有營業額，也沒有EPS，這時候一旦跌勢形成，就很難預測股價會跌到哪裡，例如合一，短短6個交易日從476.5元殺到240元，因此，大多數生技股都是一波衝到頂。

台積電在法說會上公布的好消息，Q2毛利率從第一季的51.8再拉高到53%，EPS從4.51到4.66元，台積電上半年Eps9.17元，通常台積電下半年都比上半年強，全年EPS超過20元的機會不小。

對照Nvidia的本益比76.18倍，AMD的135.2倍，ASML的49.54倍，看起來台積電還有上漲空間。若從殖利率來看，台積電還有2.52%，比起Nvidia的0.16%，ASML的0.76%，台積電相當具有吸引力。

謝金河提到，股票若回檔要看質，基本面成為重要核心，這就是護城河的概念。謝金河透露，這2天遇到一位研發疫苗的上市公司負責人，他說疫苗研發滋事體大，疫苗從小白鼠的實驗開始，如果小白鼠的測試過關，要送到美國，下一關是猴子的動物實驗，這個程序要6隻猴子，這種實驗用的猴子每隻200萬美元，總之，疫苗研發之路相當坎坷，但炒股炒得太猛，一定會有後座力，投資人一定要小心。

(中時新聞網)