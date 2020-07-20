台中轉運站收到最多三倍券。（國光客運提供）

國光客運祭三倍券放大優惠。（國光客運提供）

三倍券自15日起開放使用後，上周是第一個周末假日，國光客運統計，各站以台中轉運站收到最多三倍卷，連3天，每天都收到超過150張。國光客運預期，暑假期間搭配安心旅遊22家遊樂園，19歲以下免費入園優惠，可望讓上半年受新冠肺炎疫情衝擊的國道客運稍稍回溫。

國光客運表示，同步提供「三倍券放大」優惠，持紙本三倍券臨櫃購票，200元三倍券贈送20元專案折價券，500元三倍券贈50元專案折價券，下次折抵；國光客運官網訂票也是少數可使用數位綁定的電商平台，額外想發卡銀行加碼優惠。

由於高中職以下自7月15日放暑假，學生揪團免費玩全台22家遊樂園，讓國光客運觀察到，學生乘客明顯增加。另外，國光客運全台各站收到民眾三倍券購票，以台中轉運站收到的張數與金額最高。台中站長鄭秀菊說，三倍券發放隔天（16日）就收到超過50張，17日（上周五）到19日（周日）第一個周末假日，連續3天每天都收到150張以上，沒有出現要求找零或退票兌換現金等情形。

鄭秀菊表示，受到22家遊樂園19歲以下無限次免費玩優惠吸引，不少高中生揪團或爺爺奶奶、媽媽帶孩子，拿三倍券專程從台北南下台中遊玩，預期暑假國旅熱潮會越來越旺，受到疫情打擊的國道客運可望稍稍回溫。

鄭秀菊說，以國光客運台北至台中1827線為例，假日來回票，優待價550元，剛好是一張500元三倍券再加上一枚50元硬幣，如果是單程票300元，乘客也會使用一張200元三倍券再補現金100元購買；抵達台中市後，市區公車四通八達，國光客運台中轉運站與朝馬站都有免費專車，無縫接駁直達麗寶樂園馬拉灣；年輕情侶最愛的高美濕地或宮原眼科等熱門景點，搭配台中市區「雙十公車」優惠，前10公里免費，超過10公里最多也只收10元，方便又划算。

(中時 )