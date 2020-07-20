歐盟和美國研擬新的刺激方案，帶動上周主要股市的上揚。周一韓股投資人著眼於獲利了結，讓KOSPI指數在周一小跌。

周一南韓KOSPI指小跌3數點或-0.14%，為2198.2點。今日交易總股數為6.75億股，交易總金額為11.8兆韓元(約合98億美元)。上漲個股勝過下跌，為476比369。外資今日在主板賣超761億韓元(約合6326萬美元)。

投資人密切注意歐盟推動刺激方案的不確定性，分析師表示，對於7500億歐元的刺激方案正出現不同意的警訊，並且美國參院的緊急疏困方案亦可能延期。

美國總統川普正推動薪資稅的刪減計畫，做為資助計畫的一部分，更增加刺激方案內容不確定性。直到美國刺激法案批准前，市場可能持續保持觀望。

領頭羊三星電子跌0.37%，收報54200韓元，SK海力士下挫0.84%，收報82200韓元。

韓元上漲，1203.2韓元兌一美元。

(時報資訊)