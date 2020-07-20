威盛(2388)於今日發佈旗下新品「威盛Pixetto(必視透)視覺感測器」，提供直觀且具吸引力的平台，可用於12歲及以上學生的人工智慧和機器學習教育中。

威盛Pixetto搭載完整的軟體工具套件，使學生可以輕鬆地理解以AI和ML機器學習基礎的基本原理與技術，並應用於他們自己的AI視覺、創作及和機器人專題作品上。

威盛Pixetto的工具軟體套件包括：涵蓋學生可用於配置視覺感測器的物體、形狀、顏色、人臉和手寫筆跡識別預建模型，以及廣受歡迎的Scratch平台及適用於初學者的Blocks積木程式相互整合，可讓學生學習入門編程，也提供機器學習加速器平台，可為學生的專題作品創建新模型，另外，支援可用於進階編程的Python和TensorFlow Lite。

威盛Pixetto硬體特點包括超高畫質視覺感測鏡頭、Micro USB 2.0連接埠、Micro SD卡插槽、麥克風及可支援Arduino、micro:bit、Rasberry Pi開發板等週邊配件的Grove連接孔。

威盛全球行銷副總Richard Brown表示，伴隨日常生活中，人工智慧和機器學習於各面向影響的與日遽增，對於世界各地的學校來說，讓學生具備對這些快速發展的技術理論與知識實踐變得格外地重要，隨著威盛Pixetto的新品發佈，希望可以提供一個直觀且具吸引力的平台，讓學生習得AI和ML機器學習的基礎知識外，並能藉由創建自己的專題作品來探索其潛在應用，進而達到所期望目標。

(時報資訊)