高雄市長補選，國民黨高雄市長候選人李眉蓁，日前改編周杰倫歌曲《Mojito》，其中一句歌詞「早餐到丹丹漢堡來碗皮蛋瘦肉粥」，引發網友質疑「怎麼不記得丹丹有過皮蛋瘦肉粥」。參與歌曲改編的兄弟檔曝光，他們表示這是「都市傳說」，坦言確實沒求證過此事。

李眉蓁在高雄Mojito的MV中又唱又跳，大力宣傳高雄，包括丹丹漢堡的皮蛋瘦肉粥、駁二、澄清湖、衛武營等。其中「皮蛋瘦肉粥」意外引發爭議，不少人質疑，丹丹漢堡根本沒有賣皮蛋瘦肉粥，而音樂版權問題及使用抖音平台也引起反彈聲浪，MV緊急下架。

改編人小刁接受《ETtoday新聞雲》專訪時，尷尬表示這是個都市傳說，確實沒有確認過，「我就覺得有哇！」包括身邊的朋友也以為丹丹漢堡有皮蛋瘦肉粥，一起受訪的哥哥大刁，也沒想過這件事會引起如此大的風波，感受到1450的威力。

大刁表示，因兩人都是周杰倫粉絲，才會想要透過改編《Mojito》帶大家認識高雄，經過此事後也學到蠻多的，之後考量上會比較細膩一點。

報導中也提到，李眉蓁此次團隊有大量年輕人，放手讓他們去闖，而團隊也有個「三高」特色，包含高顏值、高抗壓、高潛能，不僅李眉蓁有176公分高，就連大刁、小刁也分別為191公分、187公分。

(中時新聞網)