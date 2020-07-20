台中市西屯區台灣大道四段20日下午3點多，發生1輛大貨車翻覆，警消到場救援。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市西屯區台灣大道四段20日下午3點多，發生1輛大貨車翻覆，警消到場救援，正搶救是否有人受傷受困。

台中市警察局第六分局協和派出所，下午三時24分獲報，台灣大道四段有1輛大貨車自撞有翻覆的情況，駕駛受困車內，現場需要西屯所屬支援，協和所屬使用破壞器材破壞中。

(中時 )