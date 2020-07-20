台中沙鹿1名蘇姓騎士（37歲）18日下午到派出所報警，表示吳姓賓士駕駛（32歲）要從後車廂拿武器攻擊他。警方隨即出動多名員警上前查詢，卻發現車上只有1個小孩。警方調查，蘇男與吳男2人發生行車糾紛，吳男才會沿路狂追對方打算理論清楚。

警方調查，蘇男18日下午4時許，騎車行經沙鹿區中山路與七賢路口，與開著白色賓士車的吳男發生行車糾紛，蘇男疑似不滿吳男轉彎未禮讓直行車，心生不滿上前理論，並口出穢言；吳男一怒之下，開車沿路追逐。蘇男嚇得騎到派出所門口向員警求助，聲稱吳男要從後車廂拿球棒及其他武器攻擊他。

員警一聽，立即衝出派出所，攔住該部白色賓士車盤查，發現後車箱沒有任何違禁品或棍棒等物品，車上僅有1個小孩。

警方將2人帶回所內，蘇男改口稱沒有目睹吳男持球棒攻擊他，「只是臆測」；吳男則表示，會開車追逐是因蘇男對他口出穢言。經員警詢問後，雙方均表示暫不提告。

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(中時新聞網)