動滋券今天起開放登記，由於民眾反應太踴躍，讓網站當機將近12小時！體育署指出，動滋券開放登記註冊到周日(26日)為止，28日下午3點30分抽籤，抽出400萬份幸運兒，500元動滋券可以用在體育活動、電競商品、添購運動裝備如球鞋、球衣、看比賽等。關於「動滋券」的常見問題《中時新聞網》為您整理如下。

●誰可領「動滋券」？

本國國民與持有居留證非本國籍配偶，都可以上網登記抽籤。從登記者中抽出400萬份，每份500元「動滋券」，無實體券。

●怎麼登記「動滋券」？

7月20日至26日至「動滋網」登記姓名、身分證或居留證字號、Email及手機號碼取得抽籤資格。以身分證末碼單數、雙數分流人潮：

身分證末碼為單數的人(1、3、5、7、9)，可於7/20(一)、7/22(三)、7/24(五)登記

身分證末碼為雙數的人(0、2、4、6、8)，可於7/21(二)、7/23(四)、7/25(六)登記

7/26(日)當天單雙數皆可登記

●何時知道自己抽中「動滋券」？

預定於7月28日星期二下午3點30分在律師公證下辦理公開抽籤，抽中者將以 Email和簡訊通知，抽中資訊開放民眾上「動滋網」查詢。

●「動滋券」使用規則？

動滋券是線上電子錢包，中籤者至「動滋網」填寫資料後，可獲得500元抵

用額度，抵用不限次數，不足額須自付差額。

●「動滋券」使用期限？

109年8月1日10時起開始使用，至109年12月31日23時59分截止，逾期失效。

●哪些店家能用「動滋券」？

使用運動場館、參加體育活動、觀賞運動賽事、購買運動用品等皆可使用，民眾可至「動滋網」搜尋有參與本案的店家。

●「動滋券」消費折抵方式？

一、實體店家：

1.不提供預約服務的店家：至「動滋網」取得QR-Code，至符合參與資格之

運動業者臨櫃出示QR-Code，購買商品、抵用及支付差額。

2.提供預約服務的店家：至「動滋網」預約服務(如運動場館)並取得QR-Code，

至符合參與資格之運動業者臨櫃出示QR-Code，購買商品、抵用及支付差

額。

二、線上平台：

民眾先至「動滋網」搜尋可使用之平台業者及商品→登入申請個人【認證碼】→複製【認證碼】至業者線上平台的會員系統→結帳時選擇使用【動滋券】結帳及支付差額。

為鼓勵出門消費，以有登錄振興三倍券之平台為限。例如：ibon售票系統、FamiTicket全網購票網、中信兄弟售票網、全統運動報名網、中華民國路跑協會。

●去大賣場或百貨公司買運動用品也可以使用「動滋券」嗎？

業者須符合運動產業發展條例第四條的範疇，並至動滋網登錄就可以收取動

滋券。建議先至動滋網查詢參與動滋券抵用的業者。

●「動滋券」可跟三倍券一起使用嗎？

可以搭配一起使用。

(中時新聞網)