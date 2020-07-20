台北市都發局建築管理工程處使用科助理曾姓工程員，利用檢查星聚點KTV復興店5台送菜貨梯、家樂福桂林店電梯、承辦「昇降設備委外抽驗」等業務機會向業者收賄數十萬元，檢方聲押，台北地方法院裁定60萬元交保，檢不服提抗告遭駁回。

檢察官抗告表示，本件有相當理由足認被告有勾串共犯或證人、湮滅證據及逃亡之虞，且被告有串證及湮滅證據之事實，本質上無法以具保替代，非予羈押，顯然無法有效追訴、審判及執行。但台灣高等法院認為沒有羈押必要，仍裁定60萬交保確定。

(中時 )