北市都發局貪汙案 助理工程員60萬交保確定 16:102020/07/20 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市都發局建築管理工程處使用科助理曾姓工程員，利用檢查星聚點KTV復興店5台送菜貨梯、家樂福桂林店電梯、承辦「昇降設備委外抽驗」等業務機會向業者收賄數十萬元，檢方聲押，台北地方法院裁定60萬元交保，檢不服提抗告遭駁回。 檢察官抗告表示，本件有相當理由足認被告有勾串共犯或證人、湮滅證據及逃亡之虞，且被告有串證及湮滅證據之事實，本質上無法以具保替代，非予羈押，顯然無法有效追訴、審判及執行。但台灣高等法院認為沒有羈押必要，仍裁定60萬交保確定。 (中時 ) #工程 #助理 #羈押 #證據 #裁定 也許您會感興趣 社會熱門新聞 女大生狂歡染愛滋 無知3年四處感染…有如滾雪球！ - 社會 慘！他掉進「攪拌機」 5人衝去搶救也陪葬 - 社會 辣媽搖搖椅上大戰房東 羞喊：「不要在2樓」原因曝光！她下場超慘 - 社會 律師「騎人妻」還「搞出人命」 遭停職半年 - 社會 偷腥夫允許「別搞上爸就好」 人妻大戰小王66次插旗摩天輪 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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