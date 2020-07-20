名列大陸獨角獸公司之列的人工智慧晶片公司中科寒武紀科技公司（以下簡稱「寒武紀」），正式登陸滬股科創板。寒武紀發行價為64.39元/股(人民幣，下同)，今日開盤價為250元/股，盤中，股價漲幅達288.26%。市值一度超過1000億元。收盤時，寒武紀報價212.40元/股，漲幅229.86%，漲幅躍居科創板第一。

根據寒武紀此前的招股書公告，寒武紀首次發行價格64.39元/股，相應公司市值為257.62億元。值得一提的是，寒武紀從創立到IPO用了不到五年時間，比同期申請IPO的人工智慧公司都要短。

寒武紀科技由陳天石和其兄陳雲霽聯合創立於2016年，陳天石和陳雲霽兩兄弟都畢業於中科大少年班。陳天石的研究方向是人工智慧算法，陳雲霽則主攻電腦晶片。

寒武紀前身是中科院計算所2008年組建的「探索處理器架構與人工智能的交叉領域」10人學術團隊。取名「寒武紀」，是希望用地質學上生命大爆發的時代來比喻人工智慧的未來。

目前，寒武紀人工智慧晶片主要有兩條商業模式，一是將處理器IP授權給晶片廠商，例如，與華為的合作；另一條則是自己設計和銷售晶片，比如，寒武紀面向互聯網公司等用戶推出的雲端智能晶片。

據寒武紀此前披露，公司今年1-3月，公司實現營業收入1155.26萬元，同比減少18.91%，主要系從華為海思取得的終端智慧處理器IP授權業務收入同比下降較大；淨利潤為虧損1.08億元，主要原因系研發投入大幅增加。2020年，公司主營業務收入預計約為6億元至9億元，同比增長35.15%至102.73%；歸屬於母公司所有者的淨利潤預計為-6.5億元至-4億元，扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤預計為-8億元至-6億元。

據寒武紀公告稱，募集資金將用於新一代雲端訓練晶片及系統項目、新一代雲端推理晶片及系統項目、新一代邊緣端人工智慧晶片及系統項目，以及補充流動資金。

(中時新聞網)