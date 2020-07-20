開曼群島（Cayman Islands）於7月13日發布經濟實質法施行細則3.0。勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所國際租稅主持會計師廖哲莉表示，本次更新重點在於投資基金定義以及九類相關活動個別具體指引，其內容概念與英屬維京群島（BVI）經濟實質法細則相似度高，顯見兩地區規範逐漸同步之趨勢。

勤業眾信指出，台商經常透過境外公司進行「經銷和服務中心業務、融資和租賃業務、基金管理業務、集團總部業務、控股業務」等具體指引細節，建議受影響之公司諮詢專業機構，就現階段更新規定進行評估及相關因應措施，並持續關注後續法令動態，以即時擬定調整因應對策。

細則3.0進一步區分「開曼個體」與「相關個體」，前者包含所有在開曼群島登記註冊的境內外個體，後者則排除開曼境內公司（在當地經營業務）此區別與去年10月發布之經濟實質年度聲明使用指南（ESN）內容同步。

勤業眾信表示，細則3.0也同步更新「遞交年度聲明」的規定，即所有開曼個體皆須於每年3月31日前提交年度聲明表，除前述使用指南所提及之聲明事項外，主張為其他地區稅務居民者，尚須提供其直接母公司、最終母公司和最終受益人之名稱與地址等資訊。

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