勞保基金可能面臨破產，國人退休年齡可能延後、退休金可能減少，台灣人壽總經理莊中慶20日提出三大解方，一是呼籲國人儘早開始規劃退休財源，二是應有勞退自選平台，三是政府可考慮提供退休金自提的「遞延課稅」優惠，鼓勵上班族在有薪水收入時，多提存退休金，可先不納入所得課稅，開始領退休金時才課稅。

莊中慶指出，勞退自選平台就是讓有風險承擔能力、有意願自己提存退休金者，可以自己選擇想要的投資標的，而政府承擔保證的部分，目前則是以年報酬2.2％在檢視，這二者是可以分開的。

政大風管暨保險系教授黃泓智亦表示，未來政府承諾的退休金給付勢會減少，勞工若能提早自己存，如25歲進入職場就開始自提，如自提6％，年投報率3％，到65歲退休時，所得替代率就增加23％，若每年有6％的投報率，則所得替代率就可增加37％之多。

黃泓智亦主張要開放退休金自選平台，雖有透過長期、定期定額的投資，才能分散投資風險，達到累積退休金的效果，若勞工擔心不會選擇投資標的，國外政府亦有設計代選或目標日期基金等，即視退休年齡或年期去投資；且各類金融商品都應可加入平台。

政大教授楊曉文亦表示，退休自選平台要兼顧累積期與清償期，保單亦是可以加入的投資工具，甚至國外政府已在政府負擔的部分，加入年金保單的制度。

(工商 )