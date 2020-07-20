櫃買中心今（20）日表示，智聯服務公司（6751）已在今日送件申請股票櫃檯買賣，產業別是資訊服務業。

智聯服務公司成立於民國106年9月間，為宏碁集團的轉投資事業，董事長為施宣輝，主要經營業務是軟硬體產品或設備及資訊系統建置、整合、維運及IT專案服務，送件時資本額為1億1,130萬元。該公司去（108）年業績，營收10億7,475萬元，稅前盈餘3,508萬元，稅後盈餘2,720萬元，每股稅後盈餘2.81元。

(工商 )