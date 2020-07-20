在IKEA青埔旗鑑店、新光影城、XPark水族館今夏將接連開幕下，青埔高鐵特區成為全台百貨零售業最火熱的區域，大江購物中心、華泰名品城outlet，和15日試營運的新光影城形成三雄鼎立的局面。其中，老牌購物中心中壢大江購物中心受惠商圈魅力升級，加上政府振興券、暑假人潮等利多，近五日全館業績較去年成長同期成長32%、餐飲成長25%及電影院成長7%。

大江購物中心營運處副總經理何旭魁表示，青埔在各大商場、影城及旅館接續開幕營運下，發揮了商圈共榮、一加一大於二的效益，將原本在火車站前、市區逛街的人潮拉進青埔商圈，IKEA宜家家居、X-PARK水族館將陸續開幕，屆時勢必再掀商圈熱潮。

以7月15日至19日來看，中壢大江因為擁有商場全年汽機車免費停車優勢、52個餐飲品牌的6,000坪餐飲空間，吸納鄰近商場外無法消化的外溢人潮，全館業績成長32%，星橋SBC國際影城業績成長7%，餐廳、美食街業績分別成長21%、25%。

此外，月15日為政府振興三倍券正式上線，以家電、手機等高單價店櫃收到的實體券金額最高，加上正逢暑假首日，亦有助於為商場帶來人潮與買氣。

何旭魁表示，今年在疫情影響之下，全台百貨上半年幾乎壟罩在「買氣不旺」消費力不足的悶鍋裡，不過隨著5月底疫情趨緩零確診，中壢大江在6月份每日業績均有雙位數成長，可見「報復性消費」也有日漸升溫的趨勢，各櫃位品牌也會每周更新三倍券優惠，讓消費者有更多選擇。

(工商 )