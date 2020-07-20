印度東北部的阿薩姆省與尼泊爾兩地，近期因為季風帶來的降雨，引發河流氾濫，進而造成嚴重的洪災與土石流，截至目前為止，這場洪災造成400萬民眾受難，兩國共有189人死亡。

根據國外媒體《路透社》報導，印度阿薩姆省的官員表示，自五月下旬開始，布拉馬普特拉河（Brahmaputra River）泛濫成災，三波洪災造成阿薩姆邦275萬人流離失所，目前已經造成79人死亡。阿薩姆省的農作物也因為這次的洪災而毀於一旦。而他們除了要面對眼前洪災的問題外，新冠肺炎的疫情也是他們持續要處理的，目前印度境內感染人數112萬人，死於新冠肺炎的人數高達2萬7497人。

尼泊爾也因為布拉馬普特拉河地的氾濫而造成洪災，尼泊爾政府表示，目前國內有26個縣市發生土石流與山洪，造成110人死亡。尼泊爾內政部長瓦斯蒂（Murari Wasti）對媒體表示，由於有48人下落不明，因此死亡人數可能還會再攀升。

而每年的6月至9月的雨季期間，正是印度阿薩姆省與尼泊爾最容易發生土石流與山洪的季節。尼泊爾政府也在昨（19日）緊急宣布，要求南部平原的居民堤防即將來襲的大雨。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)