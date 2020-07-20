國民黨今天出示台灣駐印尼代表處2017年回報外交部密件，質疑時任立法院長蘇嘉全與立委蘇震清當年訪問印尼、私下會晤高層圖個人私利。外交部說，兩人2017年未有赴印的紀錄。

至於國民黨出示資料的真偽，外交部發言人歐江安表示，此案相關的事實資訊已如同外交部回應稿說明，媒體流傳的資料確實與事實不符，外交部不會去證實外流媒體的文件真偽與對錯。

國民黨今天出示一份台灣駐印尼代表處2017年回報外交部的密件，質疑國營事業已遭中間人控制，企圖將政府排除在外以謀取個別私利，指控蘇嘉全、蘇震清可能涉入。

外交部下午發布新聞稿表示，經查，前立法院長、現任總統府秘書長蘇嘉全，2016年9月以私人身分低調訪問印尼，該次訪問並非官方行程，而是與當地僑界聯繫情誼，蘇嘉全辦公室當時向駐印尼代表處表示，無須接送機或參與相關活動及提供協助，因此駐處當時僅基於禮遇立法院長而前往接機，但考量行政中立原則，並未參與訪團接待或提供其他協助。

另外，外交部也清查，蘇嘉全、蘇震清在2017年並未有訪問印尼的紀錄，相關報導與事實不符；有關蘇震清2016年與台灣相關國營企業赴訪印尼活動情形，由經濟部對外說明。

外交部表示，自推行新南向政策以來，台灣與印尼往來熱絡頻繁，2016年以來合計簽署台印尼全面性經濟合作備忘錄等共12項合作備忘錄及協定，雙邊在經貿、投資、勞務、農業及衛生等領域合作穩健緊密。（編輯：謝佳珍）1090720

(中央社)