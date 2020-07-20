歌手謝和弦近年屢因情緒與感情問題登上版面，去年被前妻Keanna檢舉呼麻被捕，經調查後確認犯行，被法院判處強制勒戒，結束療程後獲不起訴處分，而謝和弦恢復自由身後努力開始新生活，雖言行仍略顯衝動，然看得出來很積極投入音樂創作上，接連分享多段練唱影片，卻被發現嗓音有明顯變化，謝和弦也坦言是因為用藥，留下了後遺症。

謝和弦結束勒戒後努力回歸音樂工作，近日在臉書發布多部自彈自唱影片，演唱《你的酒館對我打了烊》、《體面》歌曲，被歌迷聽出嗓音相較過去明顯變得緊繃，不禁對他未來的演藝路擔憂，當然也不乏有批評言論，說他唱歌變難聽等等。

面對嗓音被質疑變得不同，謝和弦也發文坦言因為情緒問題，長期吃躁鬱症用藥，副作用就是會鎖喉，影響歌聲，面對批評，他只能努力練唱克服，但強調：「不會阻止我想用音樂反擊，最近的夢想，就是想強到讓酸民覺得自己很無能」，粉絲則說想也知道喉嚨受了傷害，但給謝和弦打氣「會恢復好起來的」、「如果太在意那些無聊的人，你就已經先輸了」，甚至認為心理問題並非都是壞處，豐沛而敏感的感情是創作的靈魂，希望他未來依然能做真誠的自己，鼓勵的留言非常暖心。

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(中時新聞網)