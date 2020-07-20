小組集思廣益討論如何不以尺標丈量長度。圖片提供／善科教育基金會

學生通力合作，用手臂量出教室的長度。圖片提供／善科教育基金會

今年初與韓國瑜搭檔參選正副總統的前行政院長、善科教育基金會董事長張善政，選後少有公開活動。他今天赴新北市雙溪高中主持偏鄉「數感小學實驗營開幕活動，與參加營隊的師生互動熱絡，新北市東北角數所偏鄉小學孩童看著豐富的「數感小學寶盒」實驗教材臉上盡是好奇和興奮的表情。

善科教育基金會表示，數學、科學、科技關係密切，數感實驗營一方面讓孩子體驗生活中的數學，以提升對於數學的興趣、信心，了解數學的實用性，同時也希望在活動過程中，讓學生發現數學與各領域結合的多樣性，為培養學生的科技素養適時紮根。

新北市東北角位居台灣東北海岸線，為北部早期開發並為漢人入宜樞紐，草嶺古道、鐵路建設均超過百年，早期人文薈萃、經濟繁榮，曾經是台灣北部重要農漁礦產區。但因經濟型態轉變，傳統產業逐漸沒落，導致人口大量外移。東北角行政區含瑞芳、平溪、雙溪、貢寮四區，現有國小23校、學生數1831人，全校學生數100人以下學校達18所，其中15所為50人以下，全區可以說是以偏鄉小校為主。

善科教育基金會董事長張善政指出，該會今年7月20日至22日假雙溪高中首次捐助辦理3天的東北角偏鄉小學數感實驗營隊，由澳底國小為首，集結貢寮區5所國小 (澳底、貢寮、福隆、和美、福連)、瑞芳國小、雙溪國小共7校升六年級學生參與，邀請數感實驗室兩位創辦人廖珮妤、賴以威老師，親自帶領同學體驗如何透過數學連結世界，同時也號召參加營隊學生的導師及學校領域召集人約20位教師共同參活動，期望偏鄉第一線教師深刻體會如何因材、因地施教，有機會讓每堂數學課都成為學生未來美好的回憶。

因應科技快速發展，教育部108課綱新增科技領域，希望透過實作活動統整科學、工程、藝術、數學等學科知識，培養學子具有邏輯運算思維、問題解決、創新設計等能力。善科教育基金會表示，此次活動正呼應這樣的教育理念，課程特色包括：透過開放式的問題討論，強調思考歷程，減少繁瑣計算；連結數學知識與生活情境，發掘生活中數學的實用性；融合數學與美勞的作品，透過手做感受數學之美；主題式的課程學習，將生活數學揉合藝術、人文、科技，讓學生感受跨領域的知識體驗，有助偏鄉孩子為國中以後的科技學程打下良好基礎。

(中時 )