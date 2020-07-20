北市北投劉姓女子今年4月10日透過Foodpanda外送訂購家樂福天母店的商品，當外送員到北投區建民路時，打電話給劉女，劉女沒接電話，外送員連打了3次聯絡不上劉女，隨即取消該筆訂單，劉女不滿，控告Foodpanda的負責人侵占罪，士林地檢署偵結，認為Foodpanda無侵占意圖，且現已完成退款手續，予以不起訴。

劉女下午4點59分下單，購買家樂福的嫩薑、鮮奶、梅花豬肉火鍋片共計336元，外送員5點17分抵達劉女北投住處，連打3通電話，均無人回應，依服務條款規定無法退款，劉女多次提出申訴，認為外送員沒按電鈴，錯不在她，控告Foodpanda侵佔。

Foodpanda提供服務條款、系統資料給檢察官，5點19、20、28分共打了3次，均無人回應，且條款中載明，等待10分鐘，若未獲客人回應，視同放棄餐點或商品，該單無法退貨。

Foodpanda負責人指出，基於大事化小原則，已經在4月26日完成刷退流程，檢察官則認為，若因消費者受領遲延，導致訂單取消，衍生出民事糾紛，與刑法侵占罪構成要件不同，Foodpanda並無侵占主觀犯意，予以不起訴。

(中時 )