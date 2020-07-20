大店長學員韋銘法（右）帶來鋁窗與屏東縣長潘孟安俏皮合影。（林和生攝）

由屏縣府舉辦的屏東大店長課程20日結訓，其中首見殯葬業者報名參與，讓產業類別更加多元。（林和生攝）

屏東縣政府為協助在地青創店家穩定發展開設的「大店長」創業實務課程，28位來自餐飲、設計等店家，歷經7周密集訓練，20日在青創聚落舉辦結訓典禮，其中首見殯葬業者報名參與，讓產業類別更加多元。

屏東縣長潘孟安表示，屏東人才輩出，每位創業者的企業經營能力令人讚佩，而縣府透過「大店長」課程，讓創業者藉此平台可相互交流。目前培育6期、共163位屏東在地青年穩定發展，期盼他們為屏東縣農林漁牧至餐桌的產業鏈帶來創新與升級。

有趣的是，今年首次有殯葬業者參與，業者高鵬飛說，過去殯葬業思維傳統，為引進新觀念，嘗試將餐飲業的經營模式帶進來，並設立系統化訓練；他指著紙紮藝術說，有小弟參與大哥告別式，就訂做槍枝讓他防身，「這就是客製化的服務」。

「大店長課程學習到企業制度化」，經營超過20年的鋁門窗業者韋銘法表示，自己過去讓員工們各自運作，但缺乏團體討論，在課程結束後，讓企業建立共識、任務編組與建立sop，並將腦海中的經營方略寫下，對他的公司永續經營有了關鍵影響。

「屏東是適合創業者築夢、追夢的地方！」潘孟安表示，大店長課程由學長姐組成的助理授課講師，負責每堂課的知識傳授，最後再由老師總結、點評，讓大店長聯盟成員像個大家庭一樣，共好、共榮。

(中時 )