尖山後山沿竹60線進入泰崗部落，沿途可見原住民擺攤販售水蜜桃，8月上旬產季結束，這種景象就沒了。（羅浚濱攝）

每年7月沿竹60線進入尖石後山秀巒村泰崗部落，沿線可看到原住民設攤賣水蜜桃的景象，今年水蜜桃產量約僅4成，除受氣候影響減產一半外，有1成是被台灣獼猴吃掉，讓被害農民氣的牙癢癢說，獼猴神出鬼沒，偷了見人就跑！

「台灣水蜜桃發源地是在尖石泰崗！」尖石鄉長曾國大說，泰崗鄰近桃園復興鄉拉拉山，早年秀巒村交通不便，生產的水蜜桃從竹60之1線就送到復興鄉販售，變成全省知名的拉拉山水蜜桃，為推廣「水蜜桃的故鄉在泰崗」，這幾年都在泰崗舉辦促銷活動。

目前從竹60線進入尖石後山泰崗部落，沿途可見原住民設攤賣水蜜桃，品種有大久保、中津白桃、上海蜜及黃金桃，甜美多汁，風味不同，每斤在100元到150元之間，產地價比平地價少50元以上，吸引不少到後山遊玩的婆婆媽媽搶購。

「水蜜桃產期只到8月上旬，慢了就得等明年！」泰崗范姓農民說，今年受到暖冬、寒害等天災影響，水蜜桃減產5成，另有1成是被台灣獼猴偷吃掉，獼猴的行動敏捷，見人就跑也捉不到，「天災猴禍」真的是禍不單行。

他並說，台灣獼猴神出鬼沒，不曉得哪裡跑出來的，有時會20、30隻成群結隊侵入果園， 剝掉水蜜桃的套袋後張口就吃，專挑約8成熟的吃，還沒成熟就吃一口丟到地下，前幾年農民用鞭炮來嚇走猴子，現在鞭炮已不管用了。

有沒有去申請補助架設電圍網？范姓農民說，電圍網弄下來最少要花20幾萬到上百萬，還要花電費，農民只能自己「想辦法」，驅趕潛入果園的獼猴。

(中時 )