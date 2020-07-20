兆豐金(2886)旗下兆豐銀行加快高齡者服務的異業結合腳步，領先同業成為首家加入「中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會」(下稱租服全聯會)包租代管媒合平台的銀行，內政部花敬群次長今天表示，就「以房養老」和「留房養老」兩者相較，他個人更傾向於留房養老，因為不但房子可以留得住，也能從留房養老中進一步去實現「長照、日照和託老」的社福政策。

兆豐銀行蔡永義總經理表示，在內政部成功推動租賃專法後，讓包租代管產業得以正名並納入法規管理，以提升租賃市場的品質，也讓兆豐銀行有機會思考，如何透過安養信託，深化對高齡者的金融服務，而兆豐銀行此次推出的「留房養老安養信託」是透過信託機制，由高齡者將房屋產權及租金交付信託，以避免房屋產權與資金遭不當管理處分，而租服全聯會的成立宗旨則是為了創造安全的租屋環境，健全國內租賃住宅市場，兩者在高齡者服務進行合作，將可發揮專業分工，同時落實金管會加強推動安養信託，以及內政部促進租賃市場發展的政策。

目前全台灣40年屋齡以上房屋佔21%，其中超過90%缺乏無障礙電梯，持有並居住在這些老屋裡的高齡者，可以考慮透過兆豐銀行的「留房養老安養信託」，取得較舒適的居住環境。老舊房屋的修繕及缺乏無障礙設施等問題，需大筆花費進行裝修改善，藉由兆豐銀行信託服務及包租代管業者雙引擎專業分工合作，取得不動產租金收益，即可另覓適當的養老處所，是較有效率的方式，此種雙平台的業務結合，不但符合內政部所鼓勵「高齡出租住宅產業」政策方向，也可作為提供高齡者友善居住環境的發展基礎。

兆豐銀行與租服全聯會已完成高齡者包租代管的作業規劃流程，高齡者可洽兆豐銀行進行初步諮詢，再由包租代管業者提供服務說明，同時就屋況進行檢核後，提出租金行情、修繕建議與租賃條件等，供高齡者參考後決定是否出租。兆豐銀行舉例，日前有位退休人員，想把空置的台北市住宅予以出租，且考慮透過銀行管理資金，詢問「留房養老安養信託」，經兆豐銀行初步洽談後，引介合適的包租代管業者，並將於住宅的實地勘察後，提供出租套餐方案，由該退休人員選擇定案，而就信託的部分，亦可依自身管理需求，採僅信託交付租金，或是連同不動產所有權皆交付信託的方式辦理。

面對超高齡社會的即將來臨，兆豐銀行將以金融服務為中心，擴充異業合作層面，逐步建構高齡友善服務生態圈，以提供銀髮族安老舒適的居住環境，讓民眾隨著年紀增長仍維持良好的生活品質。

(時報資訊)