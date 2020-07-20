市場猜測日本央行將在交易所購買ETFs，以抵銷上午日股頹勢，對抗晨間公布出口不佳數據所帶來的影響。

周一日經225指數收漲21.06點或+0.09%，為22717.48點。東證一部指數上漲3.18點或+0.2%，為1577.03點。證券股、機械股和電機股今日領漲。

交易員之間傳出日本央行將出手購買ETFs，挽救上午股市的疲軟。上午新公布數據為日本六月出口下跌26.2%，劣於市場預期，導致午休前日經指數不振。其中對美汽車出口數據領跌。

主要汽車製造和出口廠商仍以下跌收場。鈴木汽車大跌3.64%，日產汽車大跌3.0%，三菱汽車跌1.77%。

由於媒體傳出英國政府尋找日廠富士通和恩益禧(NEC)合作，取代華為5G技術，帶動相關個股上漲，富士通大漲3.96%。

日本旅遊補貼計畫將在本周三上路，由於擔憂新冠疫情感染再度飆升，運輸股和旅遊股下跌，全日空控股跌3.21%，旅行社H.I.S.下挫4.08%。

(時報資訊)