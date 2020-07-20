由屏東縣政府所開辦的大店長系列課程邁入第六屆，28位來自殯葬、餐飲、設計等店長歷經7週的密集訓練與討論，於20日假青創聚落舉辦結訓典禮，由縣長潘孟安授證並給予勉勵。縣長潘孟安表示，自上任以來，縣府積極輔導青年創業，並透過「大店長」、「農業大學」等方式，給予民眾足夠的資源與輔導，成為縣民最強大的後盾。

潘孟安表示，屏東人才輩出，每一位創業者的企業經營能力令人讚佩，縣府透過辦理「大店長」課程，讓創業者藉此平台可相互交流、諮詢與討論。「大店長」目前已培育6期共163位屏東在地青年創業家穩定發展，並擴大事業體。期盼這群來自「大店長聯盟」的創業青年，為屏東縣農林漁牧至餐桌的產業鏈帶來創新與升級！

「大店長課程讓我企業學習到制度化，以及企業文化的重要…」，經營超過20年的金韋鋁門窗韋銘法表示，自己過去讓同仁們各自運作，但缺乏團體討論，建立共識、任務編組與建立sop，經過七周魔鬼訓練，將腦海中的經營方略寫下，對企業的茁壯有關鍵影響。同時，看到許多事業有成的學長姐的盡心付出，讓自我期許，回饋社會就從現在開始！

厚厚一片創辦人吳映廷表示，目前已經有五間店，一路走來跌跌撞撞且親力親為，來上大店長課程後，才知道什麼是管理的精髓，才知道建立工作站標準、管理月曆與年度目標的重要，可以快速協助同仁注意要留心的工作細節，並能快速進入軌道。自己覺得每一堂課都非常受用，感受到張勝鄉老師與學長姐們的無私傳授，在課堂上彼此激盪，發自內心想幫助彼此，解決企業上的經營瓶頸，非常榮幸自己是屏東人，可以在屏東創業！

非常具特色的學員還有恆衍生命，教人如何道歉、道謝、道愛、道別；讓潘孟安驚艷覓果烘培的五星縣長蛋糕；餡料超多且一碗只要35元的榕樹下酸辣湯；人比火兇、掌勺蘊火虎虎生風的東港大華牛排；用20年功夫煮出一碗好吃又具客家文化的老大路關粄仔店；健康美味且蝦膏多到誇張的黃金蝦；一棋入魂，用棋讓孩子安靜的吳圖棋院等。

勞動暨青年發展處表示，這一期大店長課程最大的不同是，由學長姐組成助理授課講師負責每堂課的知識傳授，最後再由老師總結、點評，助理講師群共有漫時光早午餐的徐皖台、晨間廚房的黃義升、咕嘰咕嘰早午餐的陳价斌、茂和農場羅秉諺，以及阿漢私廚蔡明漢等組長，透過「教學相長」與「經驗傳承」，使得大店長聯盟成員像個大家庭一樣，共好、共榮！

此期大店長基礎營運課程共有28位完成結訓，參與學員從餐飲為主，目前涵蓋殯葬、花卉業、室內設計、廢棄物處理工程、鋼構工程、民宿及生物科技業等，本期許多學員為第二代經營者，透過連續七週課程學習經營七大策略，包含工作站標準建立、營運任務分組建立、企業文化建立、品牌行銷策略、同仁教育訓練、基礎營運管理、績效考核等，學習建立店鋪管理所需之專業知識與技術，並達到「改變」、「突破」、「轉型」、「放大」等目標。

為展現學習成果，28位學員在青創聚落辦理創業成果展，並於海報中寫下想為屏東做的一件事。欲了解青年創業各項服務資訊，歡迎搜尋「屏東青年創業服務網」(www.ycpt.org.tw)，有各項創業課程、創業貸款諮詢等。如果有市集、創業空間需求，歡迎搜尋臉書「屏東職人町」。

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