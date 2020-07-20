三軍總醫院外科部主任戴念梓表示治療慢性傷口過去以取皮、補皮為主，患者要受很多罪。鄭郁蓁／攝影

糖尿病患者一旦發生足底潰爛，傷口往往難以癒合。今年54歲的李先生，糖尿病困擾長達20年，因為傷口難以癒合，只能截肢只剩下一根大拇指，後來又再度潰爛，整整治療兩年都好不了，被迫失去賴以維生的廚師工作，一度絕望的李先生，接受幹細胞治療，短短三個月就治好，到現在一年多都沒有復發。

衛福部2018年9月6日發布特管辦法以來，三軍總醫院同年12月14日率先成立「細胞治療中心」，並獲得首張免疫癌症細胞治療許可得。三總並於從2015到2018年11月先進行字體皮膚角質細胞移植治療糖尿病慢性困難癒合傷口人體試驗計畫，共收案10人。

參與試驗計畫之一的李先生糖尿病長達20年，因病情控制不當拖累，左腳趾頭早早已經截肢，且2017年時腳部又出現潰爛傷口，整整2年都好不了，出門一定要綁腳，且不耐久站、無法提重物，被迫失去賴以維生的廚師工作。

一度絕望的李先生，後來參加三軍總醫院外科部部主任戴念梓領導的自體細胞臨床試驗治療，到現在1年多都沒再復發。李先生說，治療過程沒有副作用，畢竟是自己的細胞、不必再另外吃藥，現在只需保持足底乾淨、維持個人衛生就好，直呼看著傷口終於一點一滴癒合的快活心情，一般人難以想像。

三軍總醫院院長蔡建松表示，三總此次與訊聯生技合作的自體脂肪「間質幹細胞」移植慢性及滿6周未癒合困難傷口細胞治療計畫，是國內第一項，也是目前唯一獲衛福部《特管辦法》核可、列入常規可收案執行的自體細胞治療傷口申請案，可望照顧廣大的200萬糖尿病人口，相當具指標性。

戴念梓指出，台灣的細胞治療創下亞太創舉，兒根據健保資料庫顯示，國內每年約50萬例慢性困難傷口，包括糖尿病足、褥瘡、靜脈潰瘍等，過去治療慢性傷口需要取皮、補皮，病患要受很多罪，但外科手術有其限制，患者傷口往往好好壞壞，難以完全癒合。

至於脂肪間質幹細胞可分化成為皮膚細胞的一部分，能活化傷口附近殘餘的組織細胞，促進細胞再生及血管增生，加速傷口癒合、調節免疫能力。且自體細胞治療兼具可多次使用、減少手術次數並減少麻醉的深度、免排斥、過敏少等優點。

戴念梓表示，幹細胞治療分為三階段，每個階段都要進行傷口癒合評估，如果傷口癒合很明顯，就可以繼續建議下一階段，直到傷口癒合為止。費用為自費。適合對象為，傷口經6周治療仍癒合不了、糖尿病足、靜脈性潰瘍、褥瘡傷口、周邊動脈阻塞疾病經過治療後仍有傷口、或是傷口加總面積介於0.5平方公分到20平方公分者。

(中時 )