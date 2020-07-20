馬來西亞沙巴州（Sabah）近日經常發生鱷魚咬死人的恐怖事件，先後造成一名50歲婦女及一名24歲男子遇害，當局為了抓捕這隻兇惡的鱷魚設下多個陷阱，終於在18號於卡拉巴坎（Kalabakan）附近的河川捕獲一隻約4公尺長、重達350公斤的大鱷魚。

根據《每日快報》報導，斗湖野生動物部門官員阿里斯（SailunAris）表示，因民眾連日來飽受鱷魚襲擊之苦，相關部門遂在多地設下陷阱捕捉這隻惡貫滿盈的鱷魚，最後終於順利在18日下午約1時30分，在陷阱中發現一隻已死亡的大鱷魚，「我們相信這條鱷魚就是7月3日在卡拉巴坎河上造成男子尤索夫（SukrienJesman Yusoff）身亡的凶手，並且也是上月25日50歲女子塔里布（Nur Hayati Talib）的死亡原因。」

阿里斯表示，捕捉到鱷魚後便立即通知受害者家屬，並應受害男子尤索夫家屬的要求，對鱷魚進行剖腹，隨後就在鱷魚肚中找到人體的一隻手，在確認過斷手的主人後，隨即交還給親屬帶回下葬。

據了解，政府目前已針對鱷魚禍害當地一事，進行相關處置行動。目前沙巴野生動物局在2017年至2020年進行的全州調查中記錄了約13,000至15,000頭鱷魚。這筆數據與與1984年的一項調查結果相比，沙巴州的鱷魚種群增加了10倍。

動物局局長奧古斯丁圖加（Augustine Tuuga）表示，未來將根據鱷魚普查的最終報告，制訂適當的計劃來控制其數量。另外，圖加還補充說明，政府需等待《瀕危野生動植物種國際貿易公約》制定下的鱷魚數量進行控管，在等待期間，若有人非法殺死鱷魚，將可判處三年徒刑和最高100,000令吉（約74萬台幣）的罰款。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)