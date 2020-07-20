竹縣山區台灣獼猴為害農作物情形愈來愈嚴重。（縣府提供／羅浚濱新竹傳真）

羅浚濱／竹縣報導

這幾年台灣獼猴在全省山區危害農作物問題愈來愈嚴重，新竹縣政府農業處成立防治驅趕小組及補助架設電圍網這2種防治措施，希望達到趕猴效果，但架設電圍網要投入很多經費，全縣只有1位農民申請，原鄉申請件數是零。

農業處和新竹縣生態休閒發展協會在2014年2月成立防治驅趕小組，迄今每年執行6到7次驅猴勤務，並且集中在關西，發現獼猴侵入果園時，以鞭炮、擴音器等方式來驅趕猴群。

農業處森保科人員指出，尖石五峰通報件數是零，主要是「遠水救不了近火」，並發現台灣獼猴根本不怕鞭炮，被驅趕時常會以搖樹方式示威，根本不怕人。

農委會為防治猴害，採取補助農民設置電圍網的措施，但從2016年迄今，新竹縣只有竹東1位農民，申請在柑橘園架設電圍網，一般農民申請意願不高。

主要是因0.2公頃的果園設置電圍網，費用就要30萬元，補助只有4.5萬元，農民的果園多在1公頃以上，要投入上百萬元經費設置電圍網防治獼猴危害，成本實在太高。

根據野生動物保育法第21條，「野生動物危害農林作物等情形者，得予以獵捕或宰殺」，因此山區農民為防治猴害，多採用獵槍等方式，將危害果園的獼猴以「現行犯」處理，效果明顯比去年還好。

(中時 )