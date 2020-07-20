彰化縣和美鎮一對鄭姓叔姪長期不睦，去年55歲鄭男站在家門口，看見鄭姪經過，故意2次往鄭姪方向潑水，鄭姪不滿報警提告，但鄭男應訊時辯稱是在淨化空氣，但法官認為，監視器畫面明顯鄭男有故意向告訴人潑水，有公然侮辱之犯意，依強暴侮辱罪、判鄭男拘役30天，可上訴。
這起事件發生在去年5月23日晚上6點19分左右，鄭男當時站在自家門口，直接拿著水管，朝著住在隔壁，當時站在門口的姪兒潑灑共2次水，而鄭男姪兒不爽報警提告，遭檢察官依妨礙名譽提起公訴。
判決書指出，鄭男應訊時坦承有潑水行為，但只是開水管想淨化空氣，當時沒有注意到旁邊有人，灑玩水才看到有人，不是故意，不認為有妨礙名譽的問題；但法官認為，被告自出現監視畫面時，就注視告訴人住處方向，並接續向告訴人潑水2次，是故意無誤。
最後法官審酌，認為鄭男淨化空氣只是卸責之詞，在密集時間內接續從其住處門口，朝向右側站立在自家門口的告訴人潑水之行為，其獨立性極為薄弱，難以強行分開，被告為成熟之成年人，以強暴之方法侮辱告訴人，不思理性處裡問題，一強暴侮辱罪判處拘役30天，以資懲儆。
(中時 )
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