女星李燕近日曝光一系列性感私藏照，照片中她穿著銀白色貼身洋裝，背部開衩到股溝上緣，放送全裸美背，讓粉絲直呼要噴鼻血！李燕得意表示：「夏天就是要秀身材啊！何況我終於減掉8K，之前肚子上的三層肉、游泳圈，現在統統不見了，現在要我露哪都很ok。這組照片可是我的壓箱寶，趁夏天來辣一下大家眼睛！」

李燕表示年過30後，維持體態真的不容易，一不小心沒顧好就會發福，她不好意思地說：「之前因為休息一個月，生活變得比較規律，再加上去中部旅行，沒有節制的吃吃喝喝，結果回來一量發現又多了3公斤，褲頭跟褲管整個變超緊，嚇壞我！」重新回歸《炮仔聲》，一開工就被工作人員問是不是休息太久肉一圈，李燕無奈表示：「果然女人過30歲肉起來有夠快！我不過就是休息了一個月而已。」她靠著均衡飲食、持續使用的代謝輔助品，在回劇組拍攝後沒多久就回到47公斤，她頑皮表示現在都會拜託造型師給她貼身一點的衣服，不然辣度一直輸給劇中飾演阿嬤的張琴，更直呼高衩旗袍她也能完美駕馭！

李燕甩8公斤秀美背。（曲易CHOYeR提供）

成功回歸4字頭的李燕，這次放送性感背部全裸代言照，照片中的她穿著銀白色緊身洋裝微微側身，凹凸的背部線條和零贅肉的性感側腰一覽無遺，高叉更直接開到到屁股上緣，讓粉絲大呼尺度太犯規！李燕開心表示：「大家都知道我前陣子很肉，只要穿貼身一點肚子上就會擠出三層肉，不要說露背裝了，我連小背心都不敢穿！幸好現在減下來，真的隨便穿都很美！」她開心在粉專分享美腿照，照片中的邪惡視角讓粉絲直呼都快看到屁股蛋了，但李燕完全不介意，更俏皮的揪粉絲一起曬美腿！李燕還俏皮表示，下次要挑戰神力女超人的裝扮，想要挑戰以往沒做過的造型！

李燕甩8公斤秀出零贅肉好身材。（曲易CHOYeR提供）

談到短時間消風的秘訣，李燕表示：「其實我真的是很懶得運動的人，頂多靠均衡飲食來控制。我會從自己愛吃的食物裡，盡量挑選出熱量偏低的食材，比如菇類，烹煮方式大多是用烤的或清蒸。當然補充蛋白質也很重要，會選擇吃搭配大量生菜的韓式烤肉、烤牛排等等。但其實這樣就要數字下降是不太可能的，只是維持而已，所以我一定會搭配代謝輔助食品，才能加強消耗量、減少囤積。」

(中時 )