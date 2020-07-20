國外一名人妻懷孕後引發子癇前症，導致她身體經常出現不適，已臥床休息好幾個禮拜，不過最後男嬰還是未能平安出生；這胎讓人妻吃盡苦頭，再加上新冠肺炎疫情影響，夫妻倆暫不考慮懷第二胎，因此在行房前都有做好完善保護措施，孰料人妻卻還是懷了身孕，一查才發現竟是家中愛貓惹得禍。

有名男網友近日在Reddit發文表示，起初妻子嘗試服用避孕藥，但副作用讓她經常想吐，因此便決定改用保險套，不過妻子在幾週前突然出現噁心症狀，驗孕後發現竟然懷了寶寶，但夫妻倆做足了避孕措施，怎麼都想不透中間出了什麼差錯，剎那間丈夫望向領養來的橘貓，忽然明白了一切。

這隻橘貓是家中的破壞狂，舉凡門、抽屜、櫃子，牠都有辦法打開，還喜歡東咬西咬或是抓一抓，過去就曾有多次破壞物品包裝的經驗。丈夫憶起某天深夜，他與妻子突然感覺來了，便在漆黑的房間中拿出保險套行房；事後檢查才發現，包裝上都有明顯的齒印、爪痕，甚至還被咬破洞，這讓他無奈又興奮的表示，「等不及有天要向我的兒子或女兒解釋，他們的存在要歸功於家貓！」

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(中時新聞網)