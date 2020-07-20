越南移工阿德在梓官區一家店當主廚，賣蚵仔煎、海產粥，假日曾一天做400份蚵仔煎、特製的海產粥也高達500碗，甚至不少饕客都聞香前來嘗鮮；但移民署高市專勤隊找到阿德竟是失聯移工，將他自店裡帶走、調查，店家恐吃上75萬元以下罰款。

移民署高雄專勤隊日前獲報，在高雄梓官區一處賣蚵仔煎、海產粥的小吃店，主廚是一名越南籍的失聯移工阿德，專勤隊幹員在前往蒐證時，發現阿德手藝好，店內無論平日假日常常高朋滿座，由於該家店算是當地網紅名店，有許多部落客爭相推薦造成不少人前往朝聖。

專勤隊幹員為了蒐證，不時得拿錄影機拍，很怕穿幫被店家發現，但因主廚阿德手藝太好，吸引許多顧客現場拍照錄影，反而沒有人注意、起疑，其他饕客還不時對在旁的專勤隊幹員說「這家真的超級好吃」、「我每天都來吃」，令幹員們哭笑不得。

專勤隊日前到場逮捕阿德後，阿德向幹員說，他原在越南就是名廚師，來台有天看到路邊的台灣小吃蚵仔煎極似越南「煎餅」，於是就跟這家老闆自薦要擔任主廚，還有自行研發獨門醬料，沒想到阿德一試後，好吃程度讓老闆讚不絕口，也讓店內生意越來越好，還曾一日賣到蚵仔煎400份、海產粥500碗。

專勤隊依法追查非法雇主責任，移請地方主管機 關依法裁處，高市專勤隊長趙志成呼籲民眾，切勿以身試法，貪一時之便仲介、聘僱失聯移工，如經查獲將依違反就業服務法案移送勞工局裁罰，依規定可處15萬元至75萬元罰鍰，如果5年內再犯，就會涉及刑責，得不償失。

(中時 )