教育部體育署「動滋券」今天（20日）凌晨開放民眾上網申請，雖然一度因為太多人同時申請造成網站塞車，不過體育署努力排除問題，截至今天下午4點，已經有69萬3201人登記申請。

動滋券登記採分流方式，今天起到26日，身分證末碼為單數者可以周一、三、五申請，身分證末碼為雙數者可於周二、四、六上動滋網申請，最後一天申請日周日則不限單、雙數，申請登記為24小時受理，體育署建議民眾避開尖峰時刻申請，而申請先後順序並不影響權利。

動滋券總共有400萬份，屬於線上電子錢包，中籤者上「動滋網」填寫資料即獲得500元抵用券的QR Code，可先線上購買運動票券或裝備，再到現場掃QR Code折抵，單次或多次抵用均可，使用期限到今年12月31日，不足額民眾必須自補差額。

體育署副署長王水文建議大家分流申請，這次民眾可能挺運動，所以一下子踴躍上網登記，造成網站當機問題也積極和相關廠商處理，今天上午10點45基本上已經解決大部分問題，已經登記的民眾都沒問題，若超過400萬人申請，體育署將於7月28日下午3點半，在松山文創園區「2020年運動產業博覽會」電競館進行系統公開抽籤。

(中時 )