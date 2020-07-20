訊聯(1784)與三軍總醫院合作的自體脂肪「間質幹細胞」移植困難傷口獲准收案治療。訊聯董事長蔡政憲博士表示，訊聯與三總產學合作臨床細胞試驗多年，三總向以創新研發見長，訊聯深耕間質幹細胞18年，建置的間質幹細胞庫可供應全球130萬人次，足以長期提供三總發展細胞治療及臨床研究，以及國際防疫所需，在這波疫情也輸出日本、泰國、巴拿馬協助醫療外交；期待與三總合作的細胞治療應用，能嘉惠更多國人。

三軍總醫院院長蔡建松表示，三總為大型醫學中心，積極呼應《特管辦法》國家政策，與訊聯生技合作的自體脂肪「間質幹細胞」，移植慢性及滿六週未癒合困難傷口細胞治療計畫，成為我國第一項、也是目前唯一獲衛福部核可、列入常規可收案執行的自體細胞治療傷口申請案！透過傳統的外科手術和先進的幹細胞科技結合，既能照顧有國民病之稱的廣大200萬糖尿病人口，又可照顧國軍傷口，相當具指標性。

54歲的病友李先生(化名)受糖尿病困擾已20年，左腳趾頭已截肢，因為腳部的傷口兩年都好不了，出門一定要綁腳，且不耐久站、無法提重物，甚至失去賴以維生的廚師工作，後來接受三軍總醫院外科部部主任戴念梓醫師的自體細胞臨床試驗治療，到現在一年多都沒再復發。

三軍總醫院外科部部主任戴念梓醫師表示，治療慢性傷口以往取皮、補皮，病患要受很多罪，以外科手術的癒合仍有進步的空間，醫者莫不希望追求更完美的方式，精進病患的生命品質；而自體細胞治療正可多次使用、減少手術次數並減少麻醉的深度、免排斥、過敏少，實在是符合人性的先端醫療趨勢。尤其脂肪間質幹細胞可分化成為皮膚細胞的一部分，能活化傷口附近殘餘的組織細胞，促進細胞再生及血管增生，加速傷口癒合、調節免疫能力，也期待在未來，如果不幸再發生有大量大面積皮膚創傷的病人，可以立即應用最先進的細胞治療技術。

(時報資訊)