長華(8070)6月19日股東會決議通過修改公司章程，變更股票面額由每股10元改為1元，並於7月1日取得經濟部變更登記核准函，今(20)日董事會通過股票面額變更換發作業相關事宜，預計新股將於8月17日上市，長華希望藉此增加股票流動性，提升市場投資意願。

根據換發股票時程，長華換股基準日訂為8月14日，以此推算，舊股最後交易日為8月5日，並自8月6日到14日停止交易，8月9日為舊股最後過戶日，停止過戶期間自8月10日到8月14日止，預計新股於8月17日掛牌交易。

長華目前每股面額為10元，實收資本額為6億3879萬9370元，流通在外股數為6387萬9937股，每股淨值為75.33元，待面額更改為1元後，資本額仍維持不變，但流通在外股數則為原先的10倍，達到638,799,370股，故每股淨值將變為原先的十分之一，為7.533元，此外，長華將自2020年第3季起每股稅後淨利(EPS)和每股淨值以「新股數」計算。

(時報資訊)