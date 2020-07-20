亞泰影像(4974)受惠於線上教學及居家辦公趨勢，上半年稅後盈餘為1.91億元，創下歷年同期新高，每股盈餘為2.63元，由於客戶需求強勁，亞泰影像總經理吳淑品表示，第3季業績有機會比第2季好。

亞泰影像產品主要應用在多功能事務機及掃瞄器，全球前五大品牌客戶有4家為其客戶，相關產品佔公司營收比重約93%，全球新冠肺炎蔓延，各國封城封國，企業及學校紛紛啟動居家辦公及線上教學，帶旺掃瞄及列印需求，讓原已處於飽和的多功能事務機相關產品訂單強勁，亞泰第2季合併營收為10.13億元，季增28%，由於營收規模擴大，經濟效益顯現，營業毛利約1.82億元，季增51%，單季合併毛利率為17.97%，營業淨利為1.38億元，季增68%，營業淨利率為13.6%，營業淨利及營業淨利率均創下單季歷史新高，雖因台幣及人民幣兌美金升值產生匯兌損失，但獲利季增14%，單季稅後盈餘為1.02億元，單季每股盈餘1.4元；累計上半年合併營收約18.07億元，營業毛利約3.03億元，年增率15%，主要是因營運效率顯著提升所致，稅後盈餘約1.91億元，年增率9%，獲利再創歷年同期新高，每股盈餘2.63元。

隨著客戶訂單湧入，亞泰影像緬甸廠區過去幾年持續增加產線，第4條產線於2019年完成，目前月產能已達110萬套，今年上半年全球新冠肺炎疫情延燒，迫使學校及企業改採線上教學與居家辦公，帶動掃瞄影印需求強勁，亞泰影像計畫持續擴產，亞泰預估，今年資本支出約5000萬元到1億元，擴產後緬甸廠月產能將達130萬套，加上深圳廠，全年總產能將維持3000萬套。

吳淑品表示，由於客戶訂單強勁，第3季看起來還不錯，有機會比第2季好。

(時報資訊)