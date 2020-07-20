上周外資在台股終結連六周淨流入，外資獲利了結小幅流出6000萬美元；南韓股市成為唯一外資淨流入國家，吸引2.6億美元。中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，觀察目前盤勢，除科技權值股依然強勢，中小類股盤整明顯，呈現小幅回檔。但長期來說，有兩項指標可供投資人樂觀，首先是籌碼面，其次是科技股題材不墜。國安基金罕見於12000點以上仍不退場，意味國安基金可能認為台股於資金行情支撐下，高點仍未見。

周俊宏指出，除官方仍躍躍欲試，民間資金亦波濤洶湧。雖然外資上周小幅流出，但七月至今(20日)，外資仍淨流入10.3億美元，是新興亞股中唯一維持淨流入國家，顯見資金面依舊相對樂觀。加上國內資金相繼點火，根據證交所統計，第二季集中市場大戶、中實戶戶數均創新高，且連續3個月以來30歲以下投資人開戶數均超過百萬人；老手、菜鳥同時衝鋒，預計7月台股交易量有望維持於日均量2000億上下，台股後市可期。

除此之外，周俊宏強調，目前科技股仍為大盤亮點，題材面來說，由於防疫得宜，9月底台灣國際半導體展將如期舉辦，聚焦智慧製造、先進製程與綠色製造，展示智慧汽車、醫療等新興趨勢，是今年台灣半導體產業唯一一場「軍火展示」，到時有望帶動相關類股新一波漲幅。

周俊宏強調，雖然籌碼、題材仍具可看性，但畢竟點位已高，短期高檔震盪難以避免，投資人宜謹慎選股，建議可鎖定長期趨勢布局，例如遠端工作概念股、高速傳輸產業，解封概念股如腳踏車等。

(時報資訊)