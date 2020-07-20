新竹縣打造客語環境成效獲客委會肯定，在「108推動客語為通行語執行成效」獲評佳等，20日由客委會主委楊長鎮頒發100萬元獎金給縣長楊文科，寶山、竹東、新埔、芎林及橫山等5鄉鎮也得到佳等，分獲50萬元獎勵金。
楊文科表示，新竹縣為客家大縣，客家人口36萬多，佔全縣人口7成，推廣客語為新竹縣重要工作之一，為積極營造客語友善環境，他在主管會報帶頭以客語主持會議，去年也指示教育處推動國中小學生客語認證合格獎金1千到3千元。
楊文科同時要求民政處鼓勵縣府所屬機關、學校及各鄉鎮市公所職員工，參加客語檢定，希望籍此帶動更多民眾參與，打造全縣客語環境。
縣府人事處已提出109年公務人員客語能力與認證實施計畫，給參加客語認輔導班課程並參加客語能力考試者嘉獎、補休、通過考試者補助報名費等獎勵，希望多管齊下推動大家一起學客語，期待明年新竹縣有更好的成績。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。