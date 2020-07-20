新竹縣打造客語環境成效獲客委會肯定，在「108推動客語為通行語執行成效」獲評佳等，20日由客委會主委楊長鎮頒發100萬元獎金給縣長楊文科，寶山、竹東、新埔、芎林及橫山等5鄉鎮也得到佳等，分獲50萬元獎勵金。

楊文科表示，新竹縣為客家大縣，客家人口36萬多，佔全縣人口7成，推廣客語為新竹縣重要工作之一，為積極營造客語友善環境，他在主管會報帶頭以客語主持會議，去年也指示教育處推動國中小學生客語認證合格獎金1千到3千元。

楊文科同時要求民政處鼓勵縣府所屬機關、學校及各鄉鎮市公所職員工，參加客語檢定，希望籍此帶動更多民眾參與，打造全縣客語環境。

縣府人事處已提出109年公務人員客語能力與認證實施計畫，給參加客語認輔導班課程並參加客語能力考試者嘉獎、補休、通過考試者補助報名費等獎勵，希望多管齊下推動大家一起學客語，期待明年新竹縣有更好的成績。

(中時 )