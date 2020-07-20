2020新北大都會公園野餐接力賽將在10月31歡樂開跑囉！新北大都會公園「堤坡滑梯樂園」有破百組遊樂設施，經過民眾們的網路票選，今天在記者會上由侯友宜市長正式宣布以「熊猴森樂園」為名，因為這裡是「最好玩的所在」。而新北大都會公園大片的草原綠地也非常適合跑步和野餐，市府將首次在此辦理大型野餐路跑接力，將野餐風格融入會場佈置及活動物資中，現場打造成一場大型野餐派對，為運動賽事增添歡樂的氛圍。

侯友宜表示，佔地424公頃的新北大都會公園，有著長達24公里環狀自行車步道，是跑步運動的好所在，亦為最棒的親子同樂所在。這個月全數完工的「堤坡滑梯樂園」經過網路熱烈票選，最終正式以「熊猴森樂園」為名。其中最具代表性的堤坡滑梯總長度800公尺為全台最大，樂園內共設置31座溜滑梯及100組的遊具設施，適合孩童、爸媽以及長輩朋友共襄盛舉，是一座全齡共融的親子遊樂設施，更是假日孩子的最佳放電場所。

新北市於108年4月成立跨局處工作小組共同推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，盤點各區需求同時將區域平衡、交通可及性、使用族群及公園整體性綜合考量評估，並納入公民參與，以提供每一位市民更完善且有趣的公園休憩空間，109年底將達到50處共融特色遊戲場及3處全齡化公園，未來每萬名兒童平均享有共融特色遊戲場座數從原1.31座提升至2.56座，服務密度為全國最高。

除了好玩的堤坡溜滑梯，開闊的綠地步道也是跑步、野餐的好所在，10月31日市府將在此辦理2020新北大都會公園野餐接力賽，結合路跑接力、野餐派對，從活動報名物資就融入野餐元素設計，賽道現場也將規劃充滿野餐氛圍的跑友補給站，跑完步跟隊友一起享受悠閒的野餐時光，歡迎在同一間公司上班的、讀同一所學校的、或是住在同一里的「挺自己人」相揪來參賽！

(中時 )