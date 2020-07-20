勞動部長許銘春（左二）關心雲林縣虎尾金億陽洋菇農場中高齡員工工作狀況。（許素惠攝）

57歲越南籍新住民洪美群（中）一直打零工維生，4年前透過虎尾就業中心運用雇用獎助措施，推介到農場上班才穩定下來，勞動部長許銘春（左）鼓勵她。（許素惠攝）

勞動部長許銘春（左四）、勞動力發展署長施貞仰（右三）、雲嘉南分署長劉邦棟（左二）、雲林縣職業總工會理事長許騉洪（右一）、虎尾就業中心主任張春美（右二）、金億陽老板周昭陽（左一）等登上稻草捲拍網美照。（許素惠攝）

雲林縣虎尾金億陽洋菇農場員工6成5中高齡，勞動部長許銘春今日南下關心這群中高齡員工的工作狀況，大讚老板周昭陽暖心，強調好人才不分年紀，中高齡實務經驗豐富，穩定性高，希望企業能多給中高齡勞工機會。

許銘春由勞動力發展署長施貞仰、雲嘉南分署長劉邦棟、雲林縣職業總工會理事長許騉洪、虎尾就業中心主任張春美等陪同，關心金億陽洋菇農場中高齡員工工作狀況。

周昭陽指出，該農場碎化稻草發酵為培養土，生產經過食安認證的無毒安全洋菇，目前16名員工中有10位是中高齡，員工平均年齡52歲，洋菇產量每月近10公噸，主要供應全聯與家樂福等賣場。

「非常感謝這群中高齡員工的付出」，周昭陽相當肯定員工的表現，指這群員工有許多優點，就業穩定度高、做事認真細心、責任感強、處事較圓融等，工作表現也比年輕人亮眼。

57歲越南籍新住民洪美群嫁來台灣20多年，一直打零工維生，4年前透過虎尾就業中心運用雇用獎助措施，推介到農場上班才穩定下來，主要負責採菇與包裝出貨，很感謝老板願意給她機會，來這邊工作很開心，想做到不能做為止。

許銘春看好中高齡實務經驗與穩定就業特性，強調好人才不分年紀，希望企業能多給中高齡勞工機會，並運用政府補助措施，穩定勞工生活。

(中時 )