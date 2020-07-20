國際美元走強，台股高檔整理收小黑，外資雖偏匯出，但不影響新台幣盤面續為升值，上演股匯不同調，終場收在29.565元兌1美元的二周新高，升值2.8分，為連續二個交易日收高，台北外匯經紀公司成交量7.77億美元。

外匯交易員指出，台股漲高站上「萬二」（12,000點）後，暫無進一步攻勢，且國際美元轉強，外資領到台股現金股利後有部份匯出，但部份續進場小幅買超44億元，使得新台幣實質匯價來到29.5元，出口商見機不可失，順勢進場撿便宜拋匯，壓抑貶值幅度，且尾盤老大（央行）調節幅度略為縮小，終場未再上演豬羊變色戲碼。

外匯交易員認為，目前全球二次疫情顯現嚴峻，甚至預期秋後入冬，恐再爆三次疫情，外資進出動向將更難預料，由於第三季共將領到180億美元的台股現金股利，到底匯出比重多少，為新台幣後勢升貶關鍵，面對國際諸多情勢未定，短線若美元續強，預料新台幣將是偏弱整理格局居多。

(工商 )