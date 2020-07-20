上汽集團20日上午才宣布終止收購大陸出行服務企業神州租車股份，未料才短短幾小時，神州租車馬上找到接手對斷，北汽集團決定重啟收購計畫。

新浪財經報導，神州租車母公司神州優車20日下午公告，將在8月4日召開股東大會，公司擬以每股3.1港元價格，向江西省井岡山北汽投資管理有限公司或其指定協力廠商，轉讓其所持參股公司神州租車的不超過4.43億股股份。

報導稱，江西省井岡山北汽投資管理有限公司有三大股東，北汽集團持股40％，江西省投資集團持股30％。

上汽集團20日上午才宣告終止收購神州租車股份，神州租車H股中午停牌，停牌前報每股2.93港元，大跌4.87％。

7月2日晚間，上汽集團與神州租車相繼發佈公告稱，上汽集團計畫通過旗下全資子公司上汽香港，以每股3.1港元的價格，向神州優車以及AmberGem收購其持有的神州租車不超過6.13億股股份，上汽方面預計該筆投資金額不超過19.02億港元。

(工商 )