行政院祭出振興三倍券，PGO電動車為響應消費政策，宣布推出振興「雙倍送」，即日起至9月底前使用振興券購買PGO電動機車，滿額加碼最高送3,000元精品兌換券，同享「兩年（或五次）門市免費保養」及「5萬車碰車+5萬駕傷險」安心險專案，還有最高刷卡30期分期零利率等優惠。

(工商 )