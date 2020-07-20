這幾天正式開始放暑假了，相信是不少孩童是開心的，但父母是苦悶的。而現在就有一對孩童，僅是去親戚家遊玩，卻玩到變成兩個小泥人，此情此景，相信會讓不少媽媽看到頭皮發麻。

有孩童去親戚家遊玩時，因為太過興奮，變成兩個小泥人，活脫脫變成兵馬俑。（圖／翻攝自@jin00001推特）

日本推特帳號@jin00001在日前就貼出一組照片，內容上面描述「暑假我去親戚家玩，很長一段時間之後的再次會面讓我非常的興奮，我們一起去玩泥巴，但玩成這樣回去的話，媽媽肯定會生氣的！」同時也附上三張照片，透過照片可以看到兩個小孩子在泥濘中嬉戲打鬧，甚至直接躺在泥巴中遊玩，這也讓小孩徹頭徹尾地成為小泥人。

這個偽裝程度實在是很高。（圖／翻攝自@jin00001推特）

而當兩位小孩走在馬路上的時候，沾滿黃泥巴的身體，站在黑色的柏油路上，遠遠看起來就很像是兩個兵馬俑的樣子。由於畫面實在太過有趣，目前該則貼文已經獲得26.5萬個喜歡，7.7萬次轉推。

也有不少網友在底下留言表示「第三張圖片，我還以為是CG。」、「龐貝城的遺跡嗎？」但也有善心網友給出建議「用高壓水槍就可以把衣服上的泥巴沖洗乾淨喔！」甚至有網友將兩個小孩的P到兵馬俑坑的照片上，並表示「完全沒有任何違和感啊！」再度讓大家噗哧大笑。

有日本網友將兩個小泥人P到兵馬俑圖上，完全無任何違和感。（圖／翻攝自@jin00001推特）

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(中時新聞網)